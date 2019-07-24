قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن سلطات بلاده لا تواجه مشكلات مع السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، وأن التدابير الأخيرة المعلن عنها تستهدف المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح صويلو في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن مدينة إسطنبول يقطنها حالياً مليون و69 ألف مهاجر نظامي مسجّلين لدى الجهات الرسمية، بينهم 547 ألف سوري يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، و522 ألفاً من جنسيات أخر ى يحملون تذاكر إقامة.

وتابع قائلاً "لا نعاني مشكلات مع هذه الشريحة، إنما المشكلة مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في إسطنبول وباقي المدن التركية، والذين لديهم قيود في ولايات أخرى ويعيشون في إسطنبول".

وأضاف أن مسألة المهاجرين ليست مقتصرة على السوريين وحدهم، إذ توجد موجة هجرة نظامية وغير نظامية باتجاه تركيا من أفغانستان وباكستان والعراق وإيران والمغرب واليمن وتونس والقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المهاجرين في تركيا وصل إلى 4.9 مليون شخص، وأن 3 ملايين و634 ألفاً منهم خاضعون لقانون الحماية المؤقتة، و337 ألفاً تحت قانون الحماية الدولية.

وأردف "يوجد خلطٌ في المفاهيم والتسميات، تركيا يعيش فيها 28 لاجئاً فقط، لأن أنقرة اتخذت في خمسينيات القرن الماضي قراراً ينص على عدم استقبال لاجئين من خارج القارة الأوروبية. لدينا الآن مليون و23 ألف أجنبي يعيشون في تركيا بموجب تراخيص إقامة نظامية، وهؤلاء طلاب وعمال".

وفي ما يخص كفاح تركيا للهجرة غير النظامية، قال صويلو إن سلطات بلاده ضبطت منذ مطلع العام الجاري حتى أواخر يوليو/تموز الجاري، 163 ألف مهاجر غير نظامي داخل حدود تركيا.

وذكر أن السلطات التركية ضبطت خلال عام 2017 نحو 175 ألفاً، وفي العام التالي 268 ألف مهاجر غير نظامي.

ولفت إلى أن السلطات التركية رحّلت خلال العام الماضي 56 ألف مهاجر غير نظامي، و43 ألفاً خلال العام الجاري، مشيرا إلى وجود 7 آلاف آخرين سيُرحّلون إلى بلدانهم قريباً.

وأوضح أن قوات الأمن التركية تضبط يومياً نحو 600 مهاجر غير نظامي في مدينة إسطنبول.

وأكد الوزير التركي أنه لم يرحَّل أي سوري يخضع للحماية المؤقتة إلى بلاده، وأن الذين لا يخضعون للحماية المؤقتة يُرسلون إلى المخيمات.