قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة نشرها، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ96 لتوقيع معاهدة لوزان للسلام "إن أي تهديد علني أو مبطن بالعقوبات، لن يثني تركيا عن قضيتها العادلة".

وأكّد أردوغان أن إجراءات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا "تظهر للعيان حساسيتنا تجاه حماية حقوق شعبنا وأتراك جزيرة قبرص".

وشدّد على أن "تركيا لديها القوة والحزم للقضاء على جميع أشكال التهديدات ضد استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها".

وأوضح أن معاهدة لوزان تعتبر سند تأسيس الجمهورية التركية، معرباً عن سعادته لإحياء البلاد الذكرى السنوية الـ96 لهذه المعاهدة.

وتابع في هذا السياق قائلاً "هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ96 لمعاهدة لوزان، وأيضاً الذكرى المئوية لبدء معركة الاستقلال، ونحن سعداء لأننا أدركنا هذه المناسبة".

وأضاف أردوغان أن كفاح تركيا ضد القوى العالمية في حروب الاستقلال، توّج بمعاهدة لوزان للسلام، التي اعتبرها وثيقة استقلال تركيا.

وجرى التوقيع على معاهدة لوزان في 24 يوليو/تموز 1923 بمدينة لوزان السويسرية، بين الحلفاء والقوى الوطنية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال.

وإثر المعاهدة رُسّمت الحدود بين تركيا واليونان واعتُرف بالجمهورية عقب حرب الاستقلال بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ضد قوات الحلفاء عام 1919 وحُدد وضع الأقلية التركية في اليونان.