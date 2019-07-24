سياسة
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23.7 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا خلال 2018
بلغ حجم التجارة 23.7 مليار دولار بين تركيا وإفريقيا خلال 2018، إذ اعتبر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن بلاده تجني ثمار استراتيجية الانفتاح على القارة السمراء.
23.7 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا خلال 2018
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه قال إن بلاده تجني ثمار استراتيجية الانفتاح على القارة السمراء / AA
24 يوليو 2019

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، إن حجم التجارة بين بلاده وإفريقيا بلغ 23.7 مليار دولار، خلال 2018.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة التركية الناميبية، بالعاصمة ويندهوك، حسب بيان وزارة الصحة التركية.

وأضاف قوجه أن تركيا تجني ثمار استراتيجية الانفتاح على إفريقيا التي تنتهجها منذ 2003، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأردف "حجم تجارتنا مع الدول الإفريقية انتقل من 5.4 مليار دولار، إلى 23.7 مليار دولار العام الماضي"، موضحاً أن بلاده تنتهج سياسة شاملة تجاه القارة السمراء، تشمل تقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق التنمية فيها.

وأشار إلى وجود تمثيل دبلوماسي تركي في 42 بلداً إفريقياً، وإلى التشاور تجارياً مع 26 منها، إضافة إلى تنظيم شركة الخطوط الجوية التركية رحلات إلى نحو 37 بلداً في القارة.

وسعت تركيا لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية، منذ 2003، عبر وضع "استراتيجية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية".

من جهة أخرى، أكد المسؤول التركي وجود إمكانية كبيرة لرفع حجم التجارة بين بلاده وناميبيا، الذي يبلغ حالياً حوالي 25 مليون دولار فقط.

وأعرب عن استعداد أنقرة للتعاون أكثر مع ويندهوك، في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً قطاعات التعدين، والصيد البحري، والمواصلات، إضافةً إلى الإنشاءات والطاقة.

يُذكر أن فخر الدين قوجه أجرى العديد من اللقاءات مع مختلف المسؤولين في ناميبيا، بحث خلالها فرص التعاون الاقتصادي والتجارة الثنائية، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلد الإفريقي تستمر لأيام عدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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