أعلنت السلطات الصينية أنها لا تستبعد استخدام القوة في جهود إعادة توحيد تايوان مع البلاد، متعهدة باتخاذ كل الإجراءات العسكرية اللازمة للقضاء على من وصفتهم بـ"الانفصاليين".

جاء ذلك في ما أورده مجلس الدولة الصيني في "الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد" الذي نشره الأربعاء.

ووضعت بكين على رأس أولوياتها في الكتاب الذي يرسم الخطوط العريضة لسياسة البلاد الدفاعية، العزم على احتواء "استقلال تايوان" ومحاربة ما تعتبره القوات الانفصالية في التيبت وإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم المعروف باسم تركستان الشرقية.

وأكّدت الحكومة الصينية في كتابها اتباعها نهجاً "دفاعياً" وتعهّدت بـ"القيام بهجمات مضادة حال تعرضها لأي هجوم".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشان في تصريح صحفي، إن التهديد الانفصالي في تايوان يتنامى، مضيفاً أن كل من يسعى لتحقيق استقلال تايوان سيصل إلى طريق مسدود.

وأكّد أن "كل من يتجرأ على فصل تايوان عن الصين سيحاربه الجيش الصيني، وسندافع بحزم عن وحدة البلاد وسيادتها".

كما أعربت الحكومة في كتابها عن قلقها وشكوكها حيال ما وصفته بـ"التحركات الأسترالية والأمريكية واليابانية" لتعزيز وجودها العسكري وتحالفاتها في منطقة المحيط الهادي وآسيا.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توتراً منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من الأراضي الصينية، وترفض كل محاولات داعمي انفصالها عن الصين. وفي المقابل، لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية المُورِّد الرئيسي للأسلحة الدفاعية إلى تايوان.