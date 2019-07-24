قال مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني محمد محمد جلبايجاني الأربعاء، إن بريطانيا أرسلت وسيطاً إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران في الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم شبه الرسمية.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجزت طهران الناقلة ستينا إمبيرو وقالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

ولم يذكر جلبايجاني أي تفاصيل بشأن زيارة الوسيط البريطاني لكنه أشار بنبرة ساخرة إلى تدخل بريطانيا أثناء الحقبة الاستعمارية في الشؤون الإيرانية.

وقالت وكالة تسنيم نقلاً عنه "البلد الذي كان يعين يوماً وزراء ومحامين في إيران وصل به الحال إلى أن يرسل وسيطاً يتشفع لتحرير سفينته".

يُذكر أنه جاء الاستيلاء على الناقلة بعد أسبوعين من مشاركة البحرية البريطانية في احتجاز ناقلة النفط غريس 1 الإيرانية في مضيق جبل طارق. ويُعتقد أنها كانت تنقل نفطاً إيرانياً إلى سوريا، في مخالفة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.