سياسة
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تركيا والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
قال بيان للخارجية الأردنية، إن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأردني أيمن الصفدي أكدا خلال لقائهما بالمملكة الأردنية، العمل على تعزيز علاقاتهما وتوسيع التعاون الاقتصادي وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.
تركيا والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية التركي ونظيره الأردني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين / AA
24 يوليو 2019

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في مستهل زيارة بدأها جاوش أوغلو إلى الأردن تلبية لدعوة تلقاها من الصفدي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، فإن الوزيرين أكدا العمل على تعزيز علاقاتهما وتوسيع التعاون الاقتصادي وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

واستعرض الوزيران "المستجدات الإقليمية وسبل تجاوز التحديات الإقليمية بما يحقق الأمن الاستقرار، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتناول الطرفان "الأزمة السورية وجهود حلها، وتطورات العراق وضرورة الوقوف إلى جانبه في عملية إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار".

وعن الأوضاع في الخليج، شدد الوزيران على أهمية "خفض التصعيد واعتماد الحوار لحل الأزمة على أسس تكرس السلم الإقليمي وضمان علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأكد الوزيران ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية بما يعيد الأمن والاستقرار ويضمن وحدة ليبيا.

واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصالح البلدين والقضايا الإسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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