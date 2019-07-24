دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لتنظيم مسيرات، الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "رفضاً للمحاصصة الحزبية".

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الاحتجاجي.

وورد في البيان "شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا يوم الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية".

وأضاف "ستكون دورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة".

يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه إلى مقر تجمع المهنيين بالخرطوم، للمطالبة بالتزام ميثاق إعلان الحرية والتغيير إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.

وشددت قوى التغيير على التزامها الميثاق المذكور، وأكدت موقفها المتمسك بحكومة الكفاءات الوطنية.

ونظّم متظاهرون، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين لمطالبته بالتزام الميثاق.

ونفي القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، توصّلهم إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.

وقال عبر حسابه على تويتر "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني".

بدوره أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض المنضوي تحت تحالف نداء السودان الاثنين، عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك عدم ترشيح أي عضو في الحكومة، عقب تناول صحف محلية الخبر.

وعقدت قوى التغيير، على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

وفي مطلع يناير/كانون ثاني الماضي، وقع تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" ميثاق إعلان الحرية والتغيير للإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط، أبرزها تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.