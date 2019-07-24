سياسة
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ترمب يلتقي أعضاء الكونغرس لمناقشة الشأن التركي وملف S-400
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، لقاءً مغلقاً في البيت الأبيض مع نواب جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، لمناقشة الشأن التركي وصفقة S-400 التي اشترتها تركيا من روسيا.
ترمب يلتقي أعضاء الكونغرس لمناقشة الشأن التركي وملف S-400
ترمب يناقش الشأن التركي وصفقة S-400 مع نواب جمهوريين في اجتماع مغلق بالبيت الأبيض / AP
24 يوليو 2019

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، الشأن التركي وصفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 التي اشترتها أنقرة، مع عدد من نواب مجلس الشيوخ الجمهوريين في لقاء مغلق بالبيت البيض.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي ذكر أن اللقاء كان مدرجاً على الأجندة اليومية لترمب، وجمع الرئيس بـ45 نائباً من أعضاء مجلس الشيوخ.

ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، وتناول تقييماً للعقوبات المحتملة ضد تركيا، والتي تأتي في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر قانون العقوبات المعروف بـ"كاتسا".

ومن أبرز من حضروا اللقاء من أعضاء الكونغرس الجمهوريين ليندسي جراهام وتوم كوتون وميتش ماكونيل وراند بول وماركو روبيو وجيمس ريش.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعقيب حول اللقاء أو ما ورد به من موضوعات.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أكّد قبل يومين أن ترمب لا يرغب في فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة S-400، وأنه يلقي اللوم على سلفه باراك أوباما ويتهمه بالتسبب في توجه تركيا نحو المنظومة الروسية.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن منظومة S-400 الروسية ستدخل حيز الاستخدام وتصبح فعّالة لمواجهة التهديدات المفاجئة المحتملة.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35، إذا حصلت على منظومة S-400 من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400، التي تُعد من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة ألماز-أنتي المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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