من المنتظر أن يصل إلى تركيا الأربعاء، نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، الذي وُقف في الولايات المتحدة لمدة 28 شهراً.

وقال مسؤول في مصلحة السجون الأمريكية لمراسل وكالة الأناضول الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية أطلقت سراح أتيلا من مركز الاحتجاز وسُلّم لمسؤولي مكتب الهجرة الأمريكي.

وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، أن سلطات الهجرة الأمريكية نقلت أتيلا إلى مطار جون إف كنيدي الدولي في مقاطعة كوينز جنوب غرب مدينة نيويورك، تمهيداً لإرساله إلى تركيا. ومن المرتقَب وصول أتيلا في وقت لاحق الأربعاء.

كانت السلطات الأمريكية احتجزت نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، في نيويورك بتاريخ 27 مارس/آذار 2017، بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وقبل أيام أخْلَت السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا سبيل أتيلا، وسُلّم لمكتب الهجرة بالولاية من أجل إرساله إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الأمريكي كان قضى بسجن أتيلا 32 شهراً.