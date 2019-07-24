بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي, وأنقرة وواشنطن تناقشان إنشاء منطقة آمنة في سوريا.

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بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي

فاز بوريس جونسون، أحد أكبر الداعمين لبريكست، بالانتخابات الداخلية في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، بعد حصوله على 92 ألفاً و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفاً و656 لمنافسه الأبرز وزير الخارجية جيرمي هنت، بنسبة مشاركة بلغت 87.4%. [TRT عربي]

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه، قال جونسون إن أولويته ستتركز على المصالحة العامة والتوفيق بين حماية حرية السوق والتجارة والحكم الديمقراطي الرشيد للدولة. [الأناضول]

ولجأ جونسون إلى المحافظين من خلال الوعد بالنجاح فيما فشلت فيه ماي، وقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً تُوصل إلى اتفاق خروج أم لا. [الأناضول]

أنقرة وواشنطن تناقشان إنشاء منطقة آمنة في سوريا

اجتمع مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري. [TRT عربي]

وبحث أقار مع جيفري الاثنين مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، معرباً عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم PKK/PYD الإرهابي، وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية حول الاجتماع، أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا، ولا سيما مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. [TRT عربي]