سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 24 يوليو/تموز 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 يوليو/تموز 2019
تعيين بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية / Reuters
24 يوليو 2019

بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي, وأنقرة وواشنطن تناقشان إنشاء منطقة آمنة في سوريا.

    الجديد على TRT عربي:

    التحديات الأمنية تجدد المباحثات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة

      هاجس الصورة الشخصية.. هل غذّى المستخدمون الإنترنت ببياناتهم بأنفسهم؟

      الدرون الانتحاري.. رهانُ الجماعات المسلّحة غير النظامية

      شاهد!

      من المدون محمد سعود الذي طُرد من المسجد الأقصى؟

      بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي

        فاز بوريس جونسون، أحد أكبر الداعمين لبريكست، بالانتخابات الداخلية في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، بعد حصوله على 92 ألفاً و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفاً و656 لمنافسه الأبرز وزير الخارجية جيرمي هنت، بنسبة مشاركة بلغت 87.4%. [TRT عربي]

        وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه، قال جونسون إن أولويته ستتركز على المصالحة العامة والتوفيق بين حماية حرية السوق والتجارة والحكم الديمقراطي الرشيد للدولة. [الأناضول]

        ولجأ جونسون إلى المحافظين من خلال الوعد بالنجاح فيما فشلت فيه ماي، وقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً تُوصل إلى اتفاق خروج أم لا. [الأناضول]

        أنقرة وواشنطن تناقشان إنشاء منطقة آمنة في سوريا

        اجتمع مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري. [TRT عربي]

        وبحث أقار مع جيفري الاثنين مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، معرباً عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم PKK/PYD الإرهابي، وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية حول الاجتماع، أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا، ولا سيما مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. [TRT عربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
            اكتشف
            غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
            الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
            إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
            زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
            مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
            "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
            الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
            قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
            عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
            ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
            زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
            كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
            بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
            وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
            الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
            ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
            Contact us