سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يعلن تحديث ترسانة بلاده النووية ويأمل أن لا يُضطر إلى استخدامها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تعمل على تحديث ترسانتها النووية، معرباً عن أمله ألا يُضطر إلى استخدامها. وأضاف "بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي لديّ كل الحق في أن أفعل ما أريد باعتباري الرئيس".
ترمب يعلن تحديث ترسانة بلاده النووية ويأمل أن لا يُضطر إلى استخدامها
ترمب يقول إنه "بموجب الدستور الأمريكي لديّ كل الحق في أن أفعل ما أريد باعتباري الرئيس" / AP
23 يوليو 2019

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، عن أمله "أن لا يُضطرّ إلى استخدام الترسانة النووية" التي تمتلكها بلاده.

جاء ذلك خلال خطاب تليفزيوني ألقاه خلال مشاركته في قمة طلابية تُعقَد سنويّاً بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأذيع على قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال ترمب "نعمل على تحديث ترسانتنا النووية، وأصلّي حتى لا نُضطر يوماً إلى استخدامها".

وأضاف "بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي، لديّ كل الحق في أن أفعل ما أريد باعتباري الرئيس".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وما تبعه من تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي، وكذلك اتهام السعودية إيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وخلال خطابه، واصل الرئيس الأمريكي هجومه على النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي، ذوات الأصول الأجنبية، لا سيما النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، التي قال ترمب عنها إنها "مجنونة تماماً، وليست شخصية عاقلة".

ومنذ نحو أسبوع، يثير ترمب الجدل لكتابته سلسلة تغريدات وُصفت بـ"العنصرية" ضد البرلمانيات الأربع،إذ قال إنهن "مولودات في الخارج" وجئن من مناطق "منهارة وموبوءة بالجريمة"، واتهمهن بأنهن "يثرن المشكلات".

وبينما لم يذكر ترمب في تغريداته أسماءً محددة كما اعتاد، تحدثت التقارير الإعلامية عن إشارته على الأرجح إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك (من أصل بورتوريكي)، والنائبتين المسلمتين إلهان عمر من مينيسوتا (من أصل صومالي)، ورشيدة طليب من ميشيغان (من أصل فلسطيني)، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس (من أصل إفريقي).

والثلاثاء الماضي صوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يُدين تغريدات ترمب "العنصرية" ضدّ أعضاء بالكونغرس من السيدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us