سياسة
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عدد الشركات الأجنبية في تركيا يرتفع 7% خلال النصف الأول من 2019
ارتفع عدد الشركات التي تأسست في تركيا برؤوس أموال أجنبية خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 6.86% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018. وحسب معطيات اتحاد الغرف والبورصات التركية، فإنّ عدد هذه الشركات بلغ 6 آلاف و179 شركة خلال الفترة المذكورة.
عدد الشركات الأجنبية في تركيا يرتفع 7% خلال النصف الأول من 2019
إسطنبول تحتل صدارة الولايات التركية الأكثر احتضاناً للشركات الأجنبية / AA
23 يوليو 2019

ارتفع عدد الشركات التي تأسست في تركيا برؤوس أموال أجنبية، خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 6.86% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وحسب معطيات اتحاد الغرف والبورصات التركية، فإنّ عدد هذه الشركات بلغ 6 آلاف و179 شركة خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت معطيات اتحاد الغرف والبورصات أن 559 شركة من تلك الشركات تندرج ضمن قائمة "الشركات المساهمة" (شركة يقسم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول)، والباقي شركات "محدودة" (مسؤولية المساهمين فيها تتحدد وفق نسبة ما يمتلكون من أسهم في رأسمالها).

وحلّت إسطنبول في صدارة الولايات التركية الأكثر احتضاناً للشركات الأجنبية، تلتها العاصمة أنقرة، ثم إزمير، ورابعاً أنطاليا.

واستثمرت الشركات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة مليار و700 مليون ليرة تركية (نحو 300 مليون دولار).

يُشار إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي تأسست خلال النصف الأول من 2018 بلغ 5 آلاف و782 شركة، 580 شركة منها تندرج في قائمة "الشركات المساهمة"، والباقي "شركات محدودة".

مصدر:AA
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