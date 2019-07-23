سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة وواشنطن تناقشان إنشاء منطقة آمنة في سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية عقب الاجتماع بين مسؤولين عسكريين أتراك وأمريكيين، إن الجانبين بحثا مسألة إقامة منطقة آمنة شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا، لا سيما مكافحة تنظيم داعش وتنظيم PKK/PYD الإرهابي.
أنقرة وواشنطن تناقشان إنشاء منطقة آمنة في سوريا
لقاء يجمع وزير الدفاع التركي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا / وزارة الدفاع التركية
23 يوليو 2019

اجتمع مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري.

وبحث أقار مع جيفري الاثنين مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، معرباً عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم PKK/PYD الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية حول الاجتماع، أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا، ولا سيما مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وشدّد أقار خلال اللقاء على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر تنظيم PKK/PYD الإرهابي من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها.

كما أكّد ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من يد عناصر التنظيم، و"تهيئة الظروف لعودة أشقائنا السوريين المُهجَّرين إلى منازلهم".

ولفت إلى أن "نضال تركيا ليس ضدّ الأشقاء الأكراد والعرب وبقية المكونات العرقية والدينية في المنطقة، بل ضد إرهابيي داعش وPKK/PYD".

وأعرب أقار لجيفري عن انزعاج تركيا من لقاءات مسؤولين أمريكيين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، مع قياديي المنظمة الإرهابية PKK/PYD في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الوفدين العسكريين التركي والأمريكي، اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة بأنقرة اعتباراً من الثلاثاء، حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us