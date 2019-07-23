اجتمع مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري.

وبحث أقار مع جيفري الاثنين مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، معرباً عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم PKK/PYD الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية حول الاجتماع، أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا، ولا سيما مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وشدّد أقار خلال اللقاء على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر تنظيم PKK/PYD الإرهابي من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها.

كما أكّد ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من يد عناصر التنظيم، و"تهيئة الظروف لعودة أشقائنا السوريين المُهجَّرين إلى منازلهم".

ولفت إلى أن "نضال تركيا ليس ضدّ الأشقاء الأكراد والعرب وبقية المكونات العرقية والدينية في المنطقة، بل ضد إرهابيي داعش وPKK/PYD".

وأعرب أقار لجيفري عن انزعاج تركيا من لقاءات مسؤولين أمريكيين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، مع قياديي المنظمة الإرهابية PKK/PYD في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الوفدين العسكريين التركي والأمريكي، اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة بأنقرة اعتباراً من الثلاثاء، حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا.