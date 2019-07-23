سياسة
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أنقرة تُدين هدم منازل الفلسطينيين وتعدّه مظهراً جديداً لـ"عدوانية الاحتلال"
أدانت الخارجية التركية هدم السلطات الإسرائيلية منازل فلسطينيين في القدس المحتلة، وقالت إن ذلك يُعَدّ "مظهراً جديداً لسياسات الاحتلال والعدوانية التي تتبعها إسرائيل".
أنقرة تُدين هدم منازل الفلسطينيين وتعدّه مظهراً جديداً لـ"عدوانية الاحتلال"
جرافات إسرائيلية تهدم عدة بنايات في وادي الحمص جنوبي القدس / AA
23 يوليو 2019

أدانت تركيا الثلاثاء، هدم السلطات الإسرائيلية منازل فلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرة أن الخطوة "مظهر جديد لسياسات الاحتلال والعدوانية" التي تتبعها إسرائيل.

وقالت الخارجية التركية في بيان الثلاثاء، إن "هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، يُعَدّ مظهراً جديداً لسياسات الاحتلال والعدوانية التي تتبعها إسرائيل".

وتابع البيان "نُدين بشدةٍ أعمال الهدم التي تنفّذها إسرائيل بالقدس الشرقية، والرامية إلى تغيير ديموغرافية المدينة".

وأضاف "ندعو إلى وقف فوري لهذه الأعمال غير المشروعة التي تُلحِق الضرر بمبدأ حل الدولتين".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وشرعت جرافات إسرائيلية منذ الاثنين في هدم عدة بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس، بعد إجلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم المتواصلة.

والأحد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدّمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية وقف هدم منازلهم مؤقتاً، وأكدت المحكمة التي تُعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، قراراً اتخذته في 11 يونيو/حزيران الماضي، يقضي بهدم المنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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