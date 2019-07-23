قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يبذل جهوداً "في الخفاء"، لتعزيز علاقات إسرائيل مع دول عربية، دون أن يسميها.

وقال في مستهل لقائه مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء "إنني أبذل جهوداً، يكون القسم الأصغر منها جلياً، أما معظمها فهي تحدث في الخفاء، بغية تعزيز هذه العلاقات"، في إشارة إلى الدول العربية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت استضافتها عدداً من الصحفيين العرب من المملكة العربية السعودية، والعراق، دون الإعلان عن أسمائهم.

وحول هذا الأمر، قال نتنياهو "لقد التقيت للتو وفداً يضم صحفيين من بعض الدول العربية، التي معظمها لا تقيم أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وقد عبّر هؤلاء الصحفيين عن رغبتهم في أن تتعرف الجماهير العربية إلى دولة إسرائيل".

وكان فلسطينيون قد هاجموا الاثنين شخصاً، يُرجّح أنه أحد أعضاء الوفد المذكور، وطردوه من باحات المسجد الأقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين.