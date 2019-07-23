سياسة
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اتفاقية تعاون تركية روسية حول توريد المعدات لمحطة "آق قويو" للطاقة النووية
وقّعت شركتان تركية وروسية اتفاقية تعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة الطاقة النووية "آق قويو" التي لا تزال قيد الإنشاء جنوبي تركيا.
اتفاقية تعاون تركية روسية حول توريد المعدات لمحطة "آق قويو" للطاقة النووية
توقيع اتفاقية تركية روسية للتعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء لمحطة الطاقة النووية في تركيا / AA
23 يوليو 2019

وقّعت شركتان تركية وروسية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة "آق قويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، والمدير العام لشركة "روس آتوم" النووية الروسية أليكسي ليهاتشيف.

وقال ليهاتشيف إن "العمل المشترك بين الشركتين سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى استكمال أعمال إنشاء المحطة بنجاح".

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الجانبين في التصميم الداخلي للمحطة، وأعمال البناء وتوريد المعدات، بعد توقيع اتفاقية تعاون الإنشاء والتشغيل عام 2010.

وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 20 مليون دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وخلق فرص عمل جديدة.

ويتوقع دخول المحطة حيز التشغيل بحلول عام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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