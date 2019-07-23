سياسة
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العفو الدولية: مصر تُخضع النشطاء للمراقبة الليلية بعد الإفراج عنهم لإسكاتهم
نددت منظمة العفو الدولية في بيان، الثلاثاء، بإخضاع مصر النشطاء السياسيين المفرج عنهم إلى نظام المراقبة الليلية يومياً لشهور وأحياناً سنوات، وحذرت من تزايد الانتهاكات التي من الممكن أن تترتب على هذا الإجراء التعسفي.
العفو الدولية: مصر تُخضع النشطاء للمراقبة الليلية بعد الإفراج عنهم لإسكاتهم
منظمة العفو الدولية تندد بفرض السلطات المصرية للمراقبة الليلية التعسفية على نشطاء سياسيين / AP
23 يوليو 2019

نددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بفرض السلطات المصرية للمراقبة الليلية التعسفية على نشطاء سياسيين بعد الإفراج عنهم.

إذ يطالَب المفرَج عنهم بقضاء كل ليلة في أقرب مركز شرطة لمدة شهور قد تصل إلى سنوات بعد خروجهم من السجن.

وكشفت المنظمة في بيانها، أن أكثر من 400 شخص يخضعون للمراقبة الليلية حالياً، ويتعين عليهم البقاء بمراكز الشرطة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً كل يوم، وإلا يتعرضون لمخاطر إلقاء القبض عليهم وربما سجنهم مجدداً.

وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو الاستغلال".

يذكر أن من بين النشطاء الخاضعين للمراقبة الليلية: علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وهم من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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