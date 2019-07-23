سياسة
2 دقيقة قراءة
بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي
أعلن حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الثلاثاء، فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة، خلفاً لتيريزا ماي، بعد تفوقه على منافسه الأبرز جيرمي هنت بفارق كبير.
بوريس جونسون رئيساً للمحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي
بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين والحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي بعد تفوقه على جيرمي هنت بفارق كبير في الأصوات / Reuters
23 يوليو 2019

فاز بوريس جونسون، أحد أكبر الداعمين لبريكست، بالانتخابات الداخلية في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، بعد حصوله على 92 ألفاً و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفاً و656 لمنافسه الأبرز وزير الخارجية جيرمي هنت، بنسبة مشاركة بلغت 87.4%.

فوز جونسون برئاسة المحافظين يعني أيضاً أنه سيخلف رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، التي أعلنت عزمها الاستقالة في يونيو/حزيران الماضي، في رئاسة الحكومة وقيادة مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأربعاء.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه، قال جونسون إن أولويته ستتركز على المصالحة العامة والتوفيق بين حماية حرية السوق والتجارة والحكم الديمقراطي الرشيد للدولة.

ولجأ جونسون إلى المحافظين من خلال الوعد بالنجاح فيما فشلت فيه ماي، وقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً تُوصل إلى اتفاق خروج أم لا.

وفي أول رد فعل على فوز جونسون، أعلن ثلاثة وزراء من حكومة ماي عزمهم الاستقالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us