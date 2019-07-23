فاز بوريس جونسون، أحد أكبر الداعمين لبريكست، بالانتخابات الداخلية في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، بعد حصوله على 92 ألفاً و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفاً و656 لمنافسه الأبرز وزير الخارجية جيرمي هنت، بنسبة مشاركة بلغت 87.4%.

فوز جونسون برئاسة المحافظين يعني أيضاً أنه سيخلف رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، التي أعلنت عزمها الاستقالة في يونيو/حزيران الماضي، في رئاسة الحكومة وقيادة مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأربعاء.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه، قال جونسون إن أولويته ستتركز على المصالحة العامة والتوفيق بين حماية حرية السوق والتجارة والحكم الديمقراطي الرشيد للدولة.

ولجأ جونسون إلى المحافظين من خلال الوعد بالنجاح فيما فشلت فيه ماي، وقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً تُوصل إلى اتفاق خروج أم لا.

وفي أول رد فعل على فوز جونسون، أعلن ثلاثة وزراء من حكومة ماي عزمهم الاستقالة.