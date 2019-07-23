سياسة
2 دقيقة قراءة
عريقات يوجّه رسائل لوزراء خارجية العالم حول عمليات الهدم الإسرائيلية بالقدس
أرسل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رسائل إلى عدد كبير من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان، طالب فيها بفتح تحقيق دولي في "الانتهاكات الفاضحة" لإسرائيل بعد هدم منازل المقدسيين وتشريد العائلات.
عريقات يوجّه رسائل لوزراء خارجية العالم حول عمليات الهدم الإسرائيلية بالقدس
صائب عريقات يندد بسياسات إسرائيل ويطالب بفتح تحقيق دولي بعد هدم منازل المقدسيين  / Reuters
23 يوليو 2019

وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، رسائل للعديد من الدول، ندّد فيها بـ"سياسات إسرائيل في تهجير وهدم المنازل الفلسطينية" ووصفها بانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي.

وطالب عريقات دول العالم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق فوري في "الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون" بحسب البيان الذي نشره.

وأشار البيان إلى أن الرسائل وُجهت إلى وزراء خارجية العديد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند ودول أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا واليابان.

وأضاف عريقات أن "إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ عام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري" على حساب الحق الفلسطيني.

ووصف عريقات "السياسات الأحادية التي تتخذها إسرائيل لطرد الفلسطينيين من القدس، بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة، ورفض لم الشمل، وحظر البناء الفلسطيني" بأنها "مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي".

جاء ذلك بعد هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مبانيَ عدة في وادي الحمص بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، بعد طرد سكانها منها وتشريد عائلاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us