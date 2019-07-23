أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، شنّ هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على "قاعدة الملك خالد الجوية" في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، في بيان نشره على موقع فيسبوك، إن الهجوم الجوي حدث بعدد من طائرات من طراز "قاصف K2"، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية.

وقال سريع إن الهجوم يأتي رداً على غارات شنّتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغت 23 غارة جوية.

ولم يصدر عن التحالف تعليق فوري حول ما أورده المتحدث الحوثي.

ووفق تقارير حوثية، فإن أنظمة الرادار لا تستطيع التقاط طائرة قاصف K2 ورصدها، كما أنها تنفجر على ارتفاع يتراوح بين 10 و20 متراً، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات التي من شأنها مضاعفة القوة التدميرية التي يخلفها القصف.

وكثّفت جماعة الحوثي مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، فيما تعلن الجماعة بين حين وآخر مقتل جنود سعوديين خلال مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران، على العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل محافظات أخرى.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم التحالف الذي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلّفَت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.