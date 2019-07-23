سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيّرة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها شنّت هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية، جنوبي السعودية. ولم يصدر عن الرياض تعليق فوري على إعلان الجماعة التي تحاربها في اليمن منذ عام 2015.
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيّرة
الحوثيون يستهدفون مواقع سعودية عبر طائرات مسيّرة على نحو متكرر خلال الفترة الأخيرة / Reuters
23 يوليو 2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، شنّ هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على "قاعدة الملك خالد الجوية" في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، في بيان نشره على موقع فيسبوك، إن الهجوم الجوي حدث بعدد من طائرات من طراز "قاصف K2"، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية.

وقال سريع إن الهجوم يأتي رداً على غارات شنّتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغت 23 غارة جوية.

ولم يصدر عن التحالف تعليق فوري حول ما أورده المتحدث الحوثي.

ووفق تقارير حوثية، فإن أنظمة الرادار لا تستطيع التقاط طائرة قاصف K2 ورصدها، كما أنها تنفجر على ارتفاع يتراوح بين 10 و20 متراً، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات التي من شأنها مضاعفة القوة التدميرية التي يخلفها القصف.

وكثّفت جماعة الحوثي مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، فيما تعلن الجماعة بين حين وآخر مقتل جنود سعوديين خلال مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران، على العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل محافظات أخرى.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم التحالف الذي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلّفَت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us