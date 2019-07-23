سياسة
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بريطانيا.. اختيار خليفة ماي لرئاسة الحكومة اليوم وجونسون الأوفر حظاً
يُنتظر من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يُعلن، الثلاثاء، اسم رئيس الوزراء الذي سيخلف رئيسة الوزراء الحالية تريزا ماي في قيادة البلاد. ويتنافس على المنصب وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت وبوريس جونسون الذي يرى كثيرون أنه الأوفر حظاً.
بريطانيا.. اختيار خليفة ماي لرئاسة الحكومة اليوم وجونسون الأوفر حظاً
مراقبون يرون أن بوريس جونسون الذي يُعد من أهم داعمي بريكست هو الأوفر حظاً لخلافة ماي في رئاسة الحكومة / AFP
23 يوليو 2019

يكشف حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الثلاثاء، عن اسم رئيس الوزراء المقبل للبلاد. ويُعد بوريس جونسون كبير مؤيدي بريكست، المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب.

وسيعلن مسؤولو الحزب إذا ما كان الفائز هو جونسون أم منافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في اقتراع شارك فيه نحو 160 ألف عضو من حزب المحافظين.

وسيحل الفائز منهما محل تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي، ليصبح، الأربعاء، رئيساً للوزراء رسمياً.

ولجأ جونسون إلى المحافظين من خلال الوعد بالنجاح فيما فشلت فيه ماي، وقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل سواء تُوصل إلى اتفاق خروج أم لا، ويرى مراقبون أن خسارته ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة.

وهدد الكثير من الوزراء المحافظين بالاستقالة لمواجهة أي اتجاه يدفع البلاد إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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