يكشف حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الثلاثاء، عن اسم رئيس الوزراء المقبل للبلاد. ويُعد بوريس جونسون كبير مؤيدي بريكست، المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب.

وسيعلن مسؤولو الحزب إذا ما كان الفائز هو جونسون أم منافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في اقتراع شارك فيه نحو 160 ألف عضو من حزب المحافظين.

وسيحل الفائز منهما محل تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي، ليصبح، الأربعاء، رئيساً للوزراء رسمياً.

ولجأ جونسون إلى المحافظين من خلال الوعد بالنجاح فيما فشلت فيه ماي، وقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل سواء تُوصل إلى اتفاق خروج أم لا، ويرى مراقبون أن خسارته ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة.

وهدد الكثير من الوزراء المحافظين بالاستقالة لمواجهة أي اتجاه يدفع البلاد إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".