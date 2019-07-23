سياسة
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ارتفاع قتلى قصف النظام السوري وحلفائه على إدلب إلى 55
وصل عدد قتلى قصف النظام السوري وحلفائه على إدلب إلى 55 خلال 24 ساعة، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 67 مدنياً خلال اليومين الأخيرين فقط في منطقة خفض التصعيد، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.
ارتفاع قتلى قصف النظام السوري وحلفائه على إدلب إلى 55
تزايد أعداد قتلى قصف النظام السوري وحلفائه إلى 55 مدنياً في منطقة خفض التصعيد / AFP
23 يوليو 2019

ارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا منذ صباح الاثنين، إلى 50 مدنياً، وبذلك يصل عدد قتلى المدنيين إلى 55 خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد قتلى القصف الروسي 39 مدنياً في معرة النعمان شمالي سوريا، وفقاً للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وقُتل نحو 67 مدنياً في منطقة خفض التصعيد خلال اليومين الأخيرين فقط، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أخير لها مقتل نحو 606 مدنيين في هجمات شنها النظام السوري وحلفاؤه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ أبريل/نيسان الماضي، وهي المنطقة التي حُددت بموجب اتفاق أستانا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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