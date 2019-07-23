سياسة
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الدفاع التركية: تدمير 7 أهداف في سوريا ردّاً على سقوط قذيفتين
بعد سقوط قذيفتين من الجانب السوري وجرح 6 أشخاص في ولاية شانلي أورفا، القوات التركية ترد وتدمر 7 أهداف باستخدام الأسلحة الثقيلة، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.
الدفاع التركية: تدمير 7 أهداف في سوريا ردّاً على سقوط قذيفتين
الجيش التركي هاجم 7 أهداف في الجانب السوري ردّاً على استهداف ولاية شانلي أورفا بقذيفتين  / AA
23 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تدمير قواتها 7 أهداف في الجانب السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة، ردّاً على استهداف ولاية شانلي أورفا بقذيفتين جنوب شرقي البلاد.

وشدد بيان الوزارة على أن هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع، و"أسفرت العملية عن تدمير 7 أهداف بالجانب السوري، بعد أن حُددت مسبقاً" في المنطقة المتاخمة للحدود التركية، حسب البيان.

جاء ذلك بعد إعلان ولاية شانلي أورفا تعرُّض منزلين في قضاء جيلان إلى سقوط قذيفتين انطلقتا من الجانب السوري، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين بينهم طفل.

ونُقل المصابون للعلاج من بينهم واحد في حالة حرجة، وهو صاحب المنزل الذي طالته القذيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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