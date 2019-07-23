أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تدمير قواتها 7 أهداف في الجانب السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة، ردّاً على استهداف ولاية شانلي أورفا بقذيفتين جنوب شرقي البلاد.

وشدد بيان الوزارة على أن هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع، و"أسفرت العملية عن تدمير 7 أهداف بالجانب السوري، بعد أن حُددت مسبقاً" في المنطقة المتاخمة للحدود التركية، حسب البيان.

جاء ذلك بعد إعلان ولاية شانلي أورفا تعرُّض منزلين في قضاء جيلان إلى سقوط قذيفتين انطلقتا من الجانب السوري، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين بينهم طفل.

ونُقل المصابون للعلاج من بينهم واحد في حالة حرجة، وهو صاحب المنزل الذي طالته القذيفة.