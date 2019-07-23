سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 23 يوليو/تموز 2019
ناقلة النفط البريطانية خلال عبورها مضيق هرمز / AA
23 يوليو 2019

ولاية إسطنبول تتخذ إجراءات لتسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين، وبريطانيا تطالب بتشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.

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      قالت ولاية مدينة إسطنبول إنها تسعى لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. وأعطت مهلة للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون فيها، حتى يعودوا إلى محافظاتهم. [TRT/عربي]

      ودَعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول لحمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم، وقالت في بيانها "ستُدقق وثيقة إذن السفر في المطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة إسطنبول، وسيُعاد كل من لا يملك إذن السفر إلى الولاية المسجل فيها". [الأناضول]

      بريطانيا تدعو لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

      قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت إن بلاده ستسعى لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور المضيق. [TRT/عربي]

      في السياق ذاته، انضمت الكويت إلى تحذيرات سعودية وقطرية من التصعيد وتعريض أمن الملاحة البحرية في المنطقة لتهديد مباشر، على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مؤكدة أنها "تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعید في المنطقة، والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بریطانیة مؤخراً". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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