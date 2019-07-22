سياسة
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إصابة 4 أشخاص جراء انفجار بولاية شانلي أورفا التركية
ذكرت مصادر أمنية تركية أن 4 أشخاص أصيبوا في انفجار يعتقد أنه ناجم عن قذيفة أطلِقت من الجانب السوري. فيما قالت مصادر طبية، إن المصابين نُقلوا إلى مستشفى جيلان بينار الحكومي، وحالتهم الصحية جيدة.
إصابة 4 أشخاص جراء انفجار بولاية شانلي أورفا التركية
نقل 4 مصابين إلى مستشفى جيلان بينار الحكومي بولاية شانلي أورفا التركية / AA
22 يوليو 2019

أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة، مساء الاثنين، جراء انفجار بقضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أنه يعتقد أن الانفجار ناجم عن قذيفة أطلقت من الجانب السوري.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين نُقلوا إلى مستشفى جيلان بينار الحكومي، وحالتهم الصحية جيدة.

وتستهدف قوات الأمن والجيش التركيان مواقع التنظيمات الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وخارجها، رداً على الهجمات الإرهابية التي تنفذها هذه التنظيمات داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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