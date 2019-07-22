سياسة
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أقار وجيفري يبحثان آخر المستجدات بسوريا
عقد وزير الدفاع التركي اجتماعاً مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون سوريا في أنقرة، وبحثا خلاله إقامة منطقة آمنة في سوريا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
أقار وجيفري يبحثان آخر المستجدات بسوريا
الجانبان بحثا مسألة إقامة منطقة آمنة شرق الفرات / AA
22 يوليو 2019

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات.

والتقى أقار مع جيفري في مقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، وأعرب خلال اللقاء عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا مسألة إقامة منطقة آمنة شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا ولا سيما مكافحة داعش الإرهابي.

وشدد أقار، خلال اللقاء، على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها.

كما أكد ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من يد عناصر التنظيم، و"تهيئة الظروف المناسبة لعودة أشقائنا السوريين المُهجّرين إلى منازلهم".

وأشار إلى أن "نضال تركيا ليس ضد الأشقاء الأكراد والعرب وبقية المكونات العرقية والدينية في المنطقة، بل ضد إرهابيي داعش وYPG/PKK".

وأعرب أقار لجيفري عن انزعاج تركيا من لقاءات مسؤولين أمريكيين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى مع قياديي التنظيم الإرهابي YPG/PKK في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الوفدين العسكريين لتركيا والولايات المتحدة اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة بأنقرة اعتباراً من الثلاثاء، حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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