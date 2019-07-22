في مشهد متكرر، ومنذ ساعات الصباح الأولى، تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم عشرات الشقق السكنية الفلسطينية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، في القدس المحتلة.

عملية الهدم تُنفّذ، حسب الرواية الإسرائيلية، طبقاً للقوانين المنظمة للبنايات، فيما ترى السلطة الفلسطينية أنها جريمة يجب الرد عليها بقوة.

لم يقتصر التنديد على السلطة فقط، بل امتد إلى الفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية، لكن دون أية ردة فعل إسرائيلية، مما يزيد من التعقيدات داخل الملف الفلسطيني المهدد بشبح صفقة القرن الأمريكية.

الرد الفلسطيني

نددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل منذ صباح الاثنين، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، رداً على عمليات الهدم.

وأضاف أبو ردينة في بيان إن "القيادة ستتخذ، خلال هذه الاجتماعات، قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها".

وتابع أن "الرئيس محمود عباس، حذر مراراً وتكراراً من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مُصرة على عدم الالتزام بها".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس "جريمة حرب ضد الإنسانية".

واستنكر اشتية في كلمة له، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الإنسانية حسب القانون الدولي"، مطالباً دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه "الجريمة".

من ناحيتها، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "جريمة الهدم في القدس، تأتي في ظل الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة تستدعي وقفة عربية صلبة والتخلي عن أوهام الحلول الأمريكية".

كما نددت حركة حماس، بعملية الهدم في وادي الحمص، واعتبرت في تصريح لها، هدم المنازل بمثابة "جريمة التطهير العرقي مكتملة الأركان، التي تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها".

تبريرات الاحتلال

بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فإن مبررات هذا الفعل تمثلت في المنطلق القانوني، إذ يعيد الاحتلال ذلك إلى أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يُمنع البناء فيها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت التماساً قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتاً.

وأكدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، القرار الذي اتخذته في 11 من يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في تصريح له إن هدم المباني تم بعد موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، مضيفاً أن المحكمة قضت أن البناء "غير قانوني ويشكل تهديداً أمنياً خطيراً".

لكن السلطة الفلسطينية أكدت أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، ولكن جزءاً كبيراً من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة ضمن المنطقة (أ) و(ب).

وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية. وحسب اتفاقية أوسلو، فإن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ -ب- ج)، حيث تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

تنديد دولي

في معرض الإدانات والرفض لما تُقدم عليه سلطات الاحتلال، أدانت الجامعة العربية، بأشد العبارات، هدم إسرائيل عشرات المنازل لفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة، واصفة إياها بـ"جريمة حرب".

وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، إن "ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري ورسمي معلن، وهي الجريمة الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود".

من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وقال إنه يتفق مع بيان أصدره مسؤولون أمميون في هذا الصدد.

في السياق ذاته، طالب الأردن، إسرائيل بـ"وقف فوري لممارساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية"، معتبراً أن هدمه لعشرات من منازل الفلسطينيين جنوبي القدس الشرقية، "يعمّق اليأس ويزيد من التوتر".

ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، قوله إن "المملكة ترفض السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

واستنكرت قطر شروع إسرائيل في هدم عشرات المنازل لفلسطينيين جنوبي القدس الشرقية المحتلة، واصفة الخطوة بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، كما رأت في ذلك "انعكاساً لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية."

وأدانت فرنسا هدم الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية المحتلة "خلافاً للقانون الدولي".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "عمليات الهدم في أراضٍ محتلة تخالف القانون الدولي، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "عمليات الهدم هذه تتم لأول مرة في مناطق خاضعة لحكم السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تشكّل سابقة خطيرة تقوّض، بشكل مباشر، حل الدولتين

ومنذ وقعت القدس في قبضة الاحتلال عام 1967، سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تفريغ المدينة من سكانها العرب، وانتهجت لتحقيق الغاية أساليب كثيرة أهمها التضييق على السكان في الأرض والمسكن.

ووفق منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية، هدم الاحتلال 90 منزلا بالقدس منذ بداية سنة 2019، فيما هدم منذ عام 2004 وحتى اليوم ما يقارب ألف منزل.