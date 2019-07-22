أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي، في عملية جوية بمنطقة أفاشين-باسيان شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "الإرهابيين كانوا يخططون لشن هجوم على مخافر عسكرية تركية على الحدود انطلاقاً من أفاشين- باسيان".

وأضاف البيان أن سلاح الجو التركي دمر مخابئ ومغارات ومستودعات أسلحة للإرهابيين في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.