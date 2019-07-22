أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاثنين، أن بلاده ستتخذ الخطوات المناسبة إن بدر عن الولايات المتحدة الأمريكية أي مواقف معادية.

وقال جاوش أوغلو في لقاء متلفز على قناة TGRT الإخبارية إنه "في حال رفضت الولايات المتحدة إعطاء تركيا مقاتلات F-35، فإن أنقرة ستلبي احتياجاتها من مصادر أخرى إلى حين تكون قادرة على تصنيع مقاتلاتها محلياً".

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده اتخذت خطوات كثيرة لتلبية احتياجاتها من الصناعات الدفاعية، قائلاً إن "تركيا بذلت جهوداً كبيرة لتصبح قادرة على صناعة دباباتها ومروحياتها وومقاتلاتها".

وأضاف أن مقاتلات F-35 مزوّدة بتكنولوجيات جديدة، ما دفع أنقرة للمشاركة في تصنيعها، وإنفاق ما يقدّر بنحو مليار و400 مليون دولار.

وتابع "بدء العمل بمنظومة الدفاع الروسية S-400 العام المقبل".

وفي حال رفضت واشنطن منح أنقرة المقاتلات، قال جاوش أوغلو "قبل كل شيء سنتخذ الخطوات التي تُتخذ من قِبل دولة حرة وذات سيادة".

ورداً على ما يُتداول حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، قال الوزير التركي "إن قررت واشنطن فرض عقوبات، فإننا سنرد بالشكل المناسب".

وحول الهجمات التي تتعرض لها إدلب السورية، أكد جاوش أوغلو أن مسؤولية وقف هجمات النظام السوري على المدينة وريفها الواقعين ضمن منطقة خفض التصعيد، تقع على عاتق روسيا.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35، في حال حصولها على منظومة S-400 الدفاعية من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400، التي تُعد من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز أنتي" المملوكة للحكومة الروسية.