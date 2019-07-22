سياسة
2 دقيقة قراءة
جيفري يجري مباحثات بأنقرة تتركز حول المنطقة الآمنة شرقي الفرات
وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري مساء الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الملف السوري.
جيفري يجري مباحثات بأنقرة تتركز حول المنطقة الآمنة شرقي الفرات
جيمس جيفري يزور أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الملف السوري / AA
22 يوليو 2019

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الأحد إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين أتراكاً للتباحث حول الملف السوري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن جيفري يُجري هذه الزيارة بناءً على دعوة من المسؤولين الأتراك.

وأشار البيان إلى أن جيفري سيبحث مع المسؤولين الأتراك مخاوف أنقرة الأمنية والمستجدات الأخيرة في سوريا، موضّحاً أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك ستُجرَى يومَي 22 و23 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف "السفير جيفري سيتباحث مع المسؤولين الأتراك بشأن مخاوف أنقرة المشروعة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول إيجاد حلول للأزمة السورية، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

في السياق ذاته أفاد مراسل TRT عربي في أنقرة محمد كردي، بأن جيفري من المقرَّر أن يُجري لقاءً مع "نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وبعدها يلتقي وزير الدفاع التركي خلوصي أقار".

وأوضح كردي أن اللقاءات ستركّز عموماً على "الملف السوري، بخاصة أحدث التطورات في الشمال السوري"، مضيفاً أن "اللقاءات ستتطرق أيضاً إلى التزام الولايات المتحدة إخراج التنظيمات الإرهابية من المنطقة بموجب اتفاق منبج".

ولفت المراسل إلى أن "زيارة جيفري تأتي بعد أيام من اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو".

يُذكر أن زيارة جيفري جاءت في وقت ارتكب فيه طائرات لم يعرف ما إن كانت روسية أم تابعة للنظام السوري مجزرة جديدة بحق المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً، ليرتفع عدد القتلى خلال 24 ساعة إلى نحو 50 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us