وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الأحد إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين أتراكاً للتباحث حول الملف السوري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن جيفري يُجري هذه الزيارة بناءً على دعوة من المسؤولين الأتراك.

وأشار البيان إلى أن جيفري سيبحث مع المسؤولين الأتراك مخاوف أنقرة الأمنية والمستجدات الأخيرة في سوريا، موضّحاً أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك ستُجرَى يومَي 22 و23 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف "السفير جيفري سيتباحث مع المسؤولين الأتراك بشأن مخاوف أنقرة المشروعة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول إيجاد حلول للأزمة السورية، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

في السياق ذاته أفاد مراسل TRT عربي في أنقرة محمد كردي، بأن جيفري من المقرَّر أن يُجري لقاءً مع "نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وبعدها يلتقي وزير الدفاع التركي خلوصي أقار".

وأوضح كردي أن اللقاءات ستركّز عموماً على "الملف السوري، بخاصة أحدث التطورات في الشمال السوري"، مضيفاً أن "اللقاءات ستتطرق أيضاً إلى التزام الولايات المتحدة إخراج التنظيمات الإرهابية من المنطقة بموجب اتفاق منبج".

ولفت المراسل إلى أن "زيارة جيفري تأتي بعد أيام من اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو".

يُذكر أن زيارة جيفري جاءت في وقت ارتكب فيه طائرات لم يعرف ما إن كانت روسية أم تابعة للنظام السوري مجزرة جديدة بحق المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً، ليرتفع عدد القتلى خلال 24 ساعة إلى نحو 50 شخصاً.