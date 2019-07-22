قُتل أكثر من 20 مدنياً، بينهم متطوع من الدفاع المدني، الاثنين، جرّاء قصف جوي شنّته مقاتلات روسية على سوق شعبية في مدينة معرّة النعمان الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد مراسل TRT عربي أبو طالب العبد الله بأن "القصف الروسي الذي استهدف معرّة النعمان رفع عدد القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية إلى نحو 50 شخصاً"، مشيراً إلى أن الغارات الآن تتركز على ريفي إدلب الجنوبي والغربي.

وتابع "شهدت بلدة أورم الجوز في ريف إدلب الغربي، أمس، قصفاً راح ضحيته أكثر من عشرة قتلى".

ولفت العبد الله إلى أن "بعض النشطاء السوريين يربطون ارتفاع وتيرة القصف خلال اليومين الماضيين باقتراب محادثات أستانا المقرر استئنافها بعد نحو عشرة أيام".

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد المحددة بموجب مباحثات أستانا.

وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا وهي تركيا وروسيا وإيران، أعلنت في سبتمبر/أيلول 2017، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها. ويقطن المنطقة حالياً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية في عموم البلاد.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بتاريخ 12 يوليو/تموز الجاري، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.