سياسة
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كوشنر: معارضة إيران تُقرِّب بين العرب وإسرائيل
قال جاريد كوشنر، في مقابلة أجرتها معه الاثنين شبكة فوكس نيوز، إنه لا يوجد تهديد للأمن الإقليمي أكبر من ذلك الذي تمثّله إيران، مضيفاً أن معارضة طهران "باتت تُقرّب بين العرب وإسرائيل".
كوشنر: معارضة إيران تُقرِّب بين العرب وإسرائيل
كوشنر يقول إن معارضة إيران باتت تقرِّب بين العرب وإسرائيل / Reuters
22 يوليو 2019

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، إن معارضة إيران تُقرّب بين العرب وإسرائيل.

وأضاف كوشنر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أُذيعت الاثنين مقتطفات منها "لا يوجد تهديد للأمن الإقليمي أكبر من إيران، ومعارضتها باتت تقرب بين العرب وإسرائيل".

وتابع "في حين سيُترجَم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مزيد من الأمن لصالح الجانبين، فإنه سيحد أيضاً أثر إيران في العالم العربي".

في السياق ذاته، قال كوشنر عن ورشة عمل المنامة التي نُظِّمت، في يونيو/حزيران الماضي، وأعلنت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام، إنها أسفرت عن “نجاحات هائلة“.

وأضاف أن الورشة "فتحت المجال لمحادثات جديدة في العالم العربي حول مستقبل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

واستضافت البحرين، في يونيو/حزيران الماضي، أعمال مؤتمر المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

وعُرض في المؤتمر الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، ويركّز على ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ50 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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