سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 22 يوليو/تموز 2019
الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية تمهيداً لنقلها إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا / AA
22 يوليو 2019

أهم الأحداث:

الجيش التركي يعزز قواته الحدودية مع سوريا بمدافع ودبابات، وإيران تعلن توقيف جواسيس يعملون لصالح واشنطن وجهات أجنبية أخرى.

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      الجيش التركي يعزز قواته الحدودية مع سوريا بمدافع ودبابات

      أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى قضاء أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، تمهيداً لنقلها إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. [TRT عربي]

      وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن التعزيزات تتضمن شاحنات محمّلة بالمدافع والدبابات والذخيرة، وأنها وصلت أقجة قلعة بعد خروجها من قيادة لواء المدرعات العشرين في شانلي أورفا. [الأناضول]

      التعزيزات المذكورة تسلمتها قيادة فوج الحدود الثالثة في أقجة قلعة قبل توزيعها على الوحدات الموجودة على الحدود مع سوريا. [TRT عربي]

      إيران: توقيف جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى

      أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي، الأحد، أن بلاده ألقت القبض على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى، مشيراً إلى أن طهران ستكشف عن هوياتهم الاثنين. [TRT عربي]

      وأكّد علوي، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع لرئاسة الوزراء في العاصمة طهران، أن الجواسيس سُلِّموا إلى السلطات القضائية عقب إخضاعهم للإجراءات القانونية. [الأناضول]

      وفيما لم يصرح علوي بعدد الجواسيس الذين قبضت عليهم بلاده، أكد أن هوياتهم سيُكشف عنها الاثنين. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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