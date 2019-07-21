سياسة
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الجبير: تصرفات إيران في الخليج مرفوضة
أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، عن رفضه "تصرفات إيران" التي اعتبرها غير مقبولة تماماً، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات المناسبة لردع طهران.
الجبير: تصرفات إيران في الخليج مرفوضة
الجبير يقول إن تصرفات إيران في منطقة الخليج مرفوضة تماماً / Reuters
21 يوليو 2019

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، إن إيران يجب عليها أن تدرك أن تصرفاتها، بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية، مرفوضة تماماً.

وقال الجبير في تغريدة على تويتر "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وتابع "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي والتي تشمل اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة، بدعوى اختراقها الأجواء الإيرانية، فيما يؤكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تُحلق في المجال الجوي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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