سياسة
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الجيش التركي يعزز قواته الحدودية مع سوريا بمدافع ودبابات
أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية تتضمن شاحنات محمّلة بالمدافع والدبابات والذخيرة، إلى ولاية شانلي أورفا تمهيداً لنقلها إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
الجيش التركي يعزز قواته الحدودية مع سوريا بمدافع ودبابات
التعزيزات تسلمتها قيادة فوج الحدود الثالثة في أقجة قلعة قبل توزيعها على الوحدات الموجودة على الحدود مع سوريا / AA
21 يوليو 2019

أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى قضاء أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، تمهيداً لنقلها إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول أن التعزيزات تتضمن شاحنات محمّلة بالمدافع والدبابات والذخيرة، وأنها وصلت أقجة قلعة بعد خروجها من قيادة لواء المدرعات العشرين في شانلي أورفا.

التعزيزات المذكورة تسلمتها قيادة فوج الحدود الثالثة في أقجة قلعة قبل توزيعها على الوحدات الموجودة على الحدود مع سوريا.

وكان الجيش التركي أرسل، قبل أيام، تعزيزات عسكرية جديدة إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا، بهدف دعم هذه الوحدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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