سياسة
2 دقيقة قراءة
النائب العام السوداني يتسلم تقريراً حول فض اعتصام الخرطوم
أصدر النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله، الأحد، بياناً قال فيه إنه تسلّم تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
النائب العام السوداني يتسلم تقريراً حول فض اعتصام الخرطوم
النائب العام السوداني يعلن تسلّمه تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض اعتصام الخرطوم / AP
21 يوليو 2019

أعلن النائب العام المكلّف في السودان عبد الله أحمد عبد الله، الأحد، تسلّمه تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وأوضح النائب العام، في بيان صادر عن النيابة العامة، أنه تسلّم تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

وأشار عبد الله إلى أنه سيعلن لاحقاً عمّا ورد في التقرير "بما لا يخل بسير العدالة"، مؤكداً أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أي جهة.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكّل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين عن الشرطة والقضاء العسكري.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم 61، فيما حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً.

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أقرّ، الجمعة، بأن "ضباطاً كباراً" تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us