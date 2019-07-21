أعلن النائب العام المكلّف في السودان عبد الله أحمد عبد الله، الأحد، تسلّمه تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وأوضح النائب العام، في بيان صادر عن النيابة العامة، أنه تسلّم تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

وأشار عبد الله إلى أنه سيعلن لاحقاً عمّا ورد في التقرير "بما لا يخل بسير العدالة"، مؤكداً أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أي جهة.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكّل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين عن الشرطة والقضاء العسكري.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم 61، فيما حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً.

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أقرّ، الجمعة، بأن "ضباطاً كباراً" تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس.