حثّت سلطنة عُمان الأحد، إيران على السماح بمغادرة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة، وحلّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

ونقل تليفزيون عُمان عن مصدر مسؤول بالخارجية، أن "السلطنة تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية وعدم تعريض المنطقة لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وأضاف المصدر أن "السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في المياه الإقليمية".

ودعت مسقط إلى إطلاق سراح السفينة، مطالبةً بريطانيا وإيران بحلّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وسلطنة عُمان إحدى دول الخليج التي تجمعها علاقات جيدة مع طهران رغم التوتر الخليجي-الإيراني.

ومساء الجمعة أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز، فيما أكّدت إيران احتجازها واحدةً ونفت أن تكون وقفت الثانية، وقالت إنها عادت إلى مسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.