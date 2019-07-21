قالت وزارة الدفاع التركية الأحد، إن سلاح الجو التركي شن غارة على أهداف تابعة لتنظيم PKK الإرهابي، بالتوازي مع عملية المخلب.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد تنظيم PKK الإرهابي في منطقة متينا شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب.

وأوضحت أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للتنظيم الإرهابي.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلقت القوات التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شماليّ العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.