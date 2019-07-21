أعلنت حركة النهضة التونسية السبت، عن ترشيح زعيمها راشد الغنوشي للانتخابات التشريعية التي ستقام في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري السبت، إن الحركة صدّقت على ترشيح رئيسها راشد الغنوشي، على رأس قائمة "تونس-1" التي تمثل العاصمة.

وأضاف الخميري أن اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي للحركة صدّق السبت في ختام أعماله التي انطلقت الخميس، على كل القوائم للانتخابات التشريعية، وتنطلق الاثنين مرحلة قبول الترشيحات لتلك الانتخابات.

واعتبر أنه من الضروري اليوم أن ترشح الأحزاب السياسية في تونس أبرز قياداتها لـ"تجسيد الممارسة الديمقراطية".

وأجرت الحركة في يونيو/حزيران الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، اختار خلالها كبار الناخبين فيها أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمستشارون البلديون التابعون للحركة، المرشحين المحتمَلين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية.

وإضافة إلى الانتخابات التشريعية، تشهد تونس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت "النهضة" في يونيو/حزيران الماضي، أن الغنوشي مرشَّحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة.

وشدّدَت "النهضة" في الوقت نفسه على أن إمكان اقتراح مرشح آخر من داخل الحركة أو خارجها "ما زال وارداً".‎‎