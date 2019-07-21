كشفت مصادر أمنية نيجيرية الأحد، عن اختطاف مجهولين في ولاية إلورين النيجيرية، 4 مواطنين يحملون الجنسية التركية.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، فإن عملية الاختطاف تمّت في حدود الساعة العاشرة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي لنيجيريا.

وحسب الوكالة التركية فإن الهدف من عملية الاختطاف هو تحصيل الفدية من المختطَفين.

وتبذل الجهات النيجيرية جهوداً لإنقاذ المواطنين الأتراك المختطفين، حسب المصادر ذاتها.

وقبل عدة أيام تَعرَّض 10 بحارة أتراك لعملية اختطاف مماثلة قبالة سواحل نيجيريا، كانوا على متن السفينة"Paksoy-I" التركية.