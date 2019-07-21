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خلاصات من TRT عربي: 21 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 21 يوليو/تموز 2019
رئيس جمهورية شمال قبرص التركية يقول إنهم مصممون على حماية حقوقهم تحت كل الظروف / AA
21 يوليو 2019

أهم الأحداث:

رئيس جمهورية شمال قبرص التركية يقول إن القبارصة الأتراك مصممون على حماية حقوقهم تحت كل الظروف، والجيش الأمريكي يعلن عن عملية "الحارس" لحماية الملاحة في الخليج.

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شمال قبرص التركية.. سعي لتحقيق السلام والاستقرار وحماية الحقوق

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي السبت، إن القبارصة الأتراك مصممون على حماية حقوقهم تحت كل الظروف، وإن جمهورية شمال قبرص التركية تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الجزيرة والمنطقة والعالم كله، وتوفير مستقبل خالٍ من الحروب للأجيال المقبلة. [TRT عربي]

وأضاف أقينجي، خلال استقباله نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في لفكوشا عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية، أن تضامن تركيا مع بلاده يبعث برسالة مهمة إلى العالم بأسره. [TRT عربي]

جاء ذلك على هامش زيارة يجريها للجزيرة بمناسبة "عيد السلام والحرية" والذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ"عملية السلام" العسكرية التي نفّذها الجيش التركي لحماية القبارصة الأتراك. [TRT عربي]

وأعلن أوقطاي خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء القبرصي التركي أرسين تتار، أن بلاده قدمت مساعدة مالية لجمهورية شمال قبرص التركية بقيمة 133 مليون دولار. [الأناضول]

الجيش الأمريكي يعلن تطوير عملية "الحارس"

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي السبت، "تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات في الخليج تحت اسم "الحارس" لضمان حرية الملاحة في ضوء تصاعد التوتر مع إيران". [TRTعربي]

تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان إيران مساء الجمعة، توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز نتيجة "عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية". [TRTعربي]

وشدّدت القيادة على التزام الولايات المتحدة دعم هذه المبادرة، غير أنها في الوقت ذاته قالت إن "المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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