بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ملف مقاتلات F-35، ومنظومة S-400، والأزمة السورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، السبت، أن جاوش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع بومبيو، بحثا خلالها الملفات المذكورة.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا ملفات مقاتلات F-35، ومنظومة S-400 الصاروخية، وما يتعلق بسوريا.

كما ذكرت أن الوزيرين بحثا أيضاً مواضيع إنشاء منطقة آمنة، والأوضاع في إدلب ومنبج السوريتين.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35، إذا حصلت على منظومة S-400 من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.