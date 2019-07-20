سياسة
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وزير الخارجية التركي يبحث ملفي S-400 وF-35 مع نظيره الأمريكي
ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، السبت، أن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، بحثا فيها ملف مقاتلات F-35، ومنظومة S-400، والأزمة السورية.
وزير الخارجية التركي يبحث ملفي S-400 وF-35 مع نظيره الأمريكي
جاوش أوغلو بحث مع بومبيو ملف مقاتلات F-35، ومنظومة S-400، والأزمة السورية / AA
20 يوليو 2019

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ملف مقاتلات F-35، ومنظومة S-400، والأزمة السورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، السبت، أن جاوش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع بومبيو، بحثا خلالها الملفات المذكورة.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا ملفات مقاتلات F-35، ومنظومة S-400 الصاروخية، وما يتعلق بسوريا.

كما ذكرت أن الوزيرين بحثا أيضاً مواضيع إنشاء منطقة آمنة، والأوضاع في إدلب ومنبج السوريتين.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35، إذا حصلت على منظومة S-400 من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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