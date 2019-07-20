أعلنت السلطات المحلية في أربيل العراقية، السبت، إلقاء القبض على المدعو "مظلوم داغ" المشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي أدى لاستشهاد موظف في القنصلية التركية، الأربعاء الماضي. فيما أعلنت في وقت لاحق اعتقال مشتبه به ثان قدّم له المساعدة.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل، أن قوات الأمن أوقفت المدعو مظلوم داغ، المولود في ولاية ديار بكر التركية عام 1992، بعد يومين من نشر صورته باعتباره المشتبه به الرئيس في الهجوم.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تواصل البحث عن إرهابيين آخرين، يشتبه بصلتهم في الحادث، دون الكشف عن عددهم وهوياتهم.

وأعلنت السلطات المحلية في أربيل، إلقاء القبض على شخص قدم المساعدة للمدعو "مظلوم داغ".

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل أن قوات الأمن أوقفت المدعو محمد بيسكسيز واسمه الحركي ديجوار مامند يوسف، دون الافصاح عن مزيد من المعلومات.

وأعلنت الخارجية التركية يوم الأربعاء، في بيان، أن هجوماً مسلحاً غادراً استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء وجودهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين. فيما أعلنت حكومة إقليم شمالي العراق، مقتل عراقيَين اثنين جراء الهجوم ذاته.