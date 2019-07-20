سياسة
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أردوغان: القبارصة الأتراك جزء من أمتنا ولن نتردد في حمايتهم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جيش تركيا لن يتردد في حماية أمن الشعب القبرصي التركي كما فعل قبل 45 عاماً في العملية العسكرية عام 1974 التي نفّذها بهدف حماية حقوق ومصالح الشعب التركي القبرصي.
أردوغان: القبارصة الأتراك جزء من أمتنا ولن نتردد في حمايتهم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جيش تركيا لن يتردد في حماية الشعب القبرصي التركي" / AA
20 يوليو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جيش تركيا لن يتردد في الإقدام على خطوات كالتي اتخذها قبل 45 عاماً عندما يتعلق الأمر بحياة وأمن الشعب القبرصي التركي.

جاء ذلك في رسالة بعث بها أردوغان إلى نظيره القبرصي التركي مصطفى أقينجي، بمناسبة الذكرى الـ45 لـ"عيد السلام والحرية" في جمهورية شمال قبرص التركية، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف أردوغان أن "تركيا نفّذت عملية السلام العسكرية عام 1974 بهدف حماية حقوق ومصالح الشعب التركي القبرصي الذين هم شركاء متساوون في جزيرة قبرص".

وتابع "لا ينبغي لأحد أن يشكّ في أن الجيش التركي لن يتردّد في الإقدام على الخطوة التي اتخذها قبل 45 عاماً عندما يتعلق الأمر بحياة وأمن الشعب القبرصي التركي".

وأردف "الذين يعتقدون أن جزيرة قبرص وثروات المنطقة تابعة لهم فقط سيواجهون حزم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف "الذين يحلمون بتغيير حقيقة أن القبارصة الأتراك جزء لا يتجزء من الأمة التركية، سيدركون عاجلاً أو آجلاً أن جهودهم ذهبت سدى".

وفي 20 يوليو/تموز من عام 1974 أطلقت تركيا عملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو/تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، إذ أُبرِمَت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول 1974.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُسّسَت "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتُخِب رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تُعرَف منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983 باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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