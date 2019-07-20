سياسة
2 دقيقة قراءة
الخوذ البيضاء: النظام السوري يحاول مسح خان شيخون من الخريطة
قال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب مصطفى حاج يوسف، إن مدينة خان شيخون تتعرض لقصف مكثَّف منذ يومين داخل حدود منطقة خفض التصعيد، وأكد أن النظام السوري يحاول مسح خان شيخون من الخريطة.
الخوذ البيضاء: النظام السوري يحاول مسح خان شيخون من الخريطة
الدفاع المدني في إدلب يؤكّد تعرُّض مدينة خان شيخون لقصف مكثف وُصف بمحاولة من النظام السوري لمسح المدينة من الخريطة / AA
20 يوليو 2019

أكّد مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب مصطفى حاج يوسف، أن المساجد ومحطات المياه والمدارس والمراكز الصحية بخان شيخون أصبحت غير قابلة للاستخدام.

وقال إن المدينة تتعرض لقصف بري وجوّي رغم عدم وجود سكان فيها، سوى الحيوانات، وأضاف حاج يوسف "يحاول النظام مع داعميه مسح خان شيخون من الخريطة".

وتشنّ مقاتلات النظام السوري والطائرات الروسية منذ يومين قصفاً مكثَّفاً على مدينة خان شيخون داخل حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب، وصفه معارضون بأنه "محاولة لمسح المدينة من الخريطة".

وتعرضت المدينة للقصف الجوي مئات المرات في اليومين الماضيين، فضلاً عن قصف برّي على يد قوات النظام ومجموعات مسلَّحة موالية لإيران.

وباتت المدينة فارغة من سكانها بسبب الهجمات المتواصلة عليها منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.

وتصدرت خان شيخون الأجندة العالمية إثر مجزرة وقعت جرَّاء هجوم للنظام بالأسلحة الكيميائية في 4 أبريل/نيسان 2017، أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017 أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق ينصّ على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليّاً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية في عموم البلاد.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنّتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us