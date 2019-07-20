سياسة
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المجلس الرئاسي الليبي: قلق من تصعيد جديد لقوات حفتر يستهدف طرابلس
أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن قلقه من معلومات متواترة من تقارير أممية وإعلامية حول إعداد قوات حفتر تصعيداً عسكرياً جديداً يستهدف العاصمة طرابلس.
المجلس الرئاسي الليبي: قلق من تصعيد جديد لقوات حفتر يستهدف طرابلس
المجلس الرئاسي الليبي يعرب عن قلقه من معلومات متواترة حول تصعيد عسكري يستهدف طرابلس / AP
20 يوليو 2019

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، عن قلقه من معلومات متواترة حول إعداد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لـ"تصعيد جديد يستهدف العاصمة طرابلس".

وقال المجلس في بيان أصدره السبت، إنه يتابع بقلق "ما يتوافر من معلومات وما أكدته تقارير أممية وإعلامية، عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد من قبل القوات المعتدية".

وحذّر من أن التصعيد المرتقب يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار "معيتيقة" الدولي في العاصمة الليبية.

وشدد المجلس في البيان على جاهزية قواته "لصد وهزيمة أي عدوان جديد على العاصمة طرابلس".

ودعا المجلس البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم "تجاه ما قد تعتزم المليشيات المعتدية (قوات حفتر) ارتكابه من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين".

وفي ختام بيانه دعا إلى "تحرك فعال لوقف العدوان، وما يسببه ذلك من إراقة لدماء الليبيين وتدمير البنية التحتية للمدينة، وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين".

وتعاني ليبيا منذ عام 2011 من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، وخليفة حفتر، قائد قوات في الشرق.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، سقط بسببه أكثر من ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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