سياسة
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جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيَّرة على قاعدة الملك خالد الجوية
أعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غرب السعودية، في بيان له نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك.
جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيَّرة على قاعدة الملك خالد الجوية
قاعدة خميس مشيط الجوية العسكرية على بعد نحو 880 كم من العاصمة الرياض / AFP
20 يوليو 2019

أعلنت جماعة الحوثي السبت، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، نشره في صفحته على فيسبوك.

وقال سريع إن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة، نفّذ عدة هجمات بطائرات (قاصف 2k)، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط.

وذكر المصدر أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة، معتبراً أن العملية تأتي "في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر للشعب اليمني العظيم" وفق تعبيره.

وذكر المتحدث العسكري أن عدد غارات التحالف بقيادة السعودية، خلال الساعات الـ12 الماضية، بلغ 25 غارة جوية. ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف حول ما أعلنه المتحدث الحوثي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية عسكرية فجر السبت، لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف المالكي أن "عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى".

وكثفت جماعة الحوثي مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطارَي جازان وأبها.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف بقيادة السعودية القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلّفَت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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