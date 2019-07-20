قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت السبت، إنه يخشى أن تكون إيران سلكت "طريقاً خطيراً" بعد احتجازها ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز الجمعة.

وكتب هنت على موقع تويتر "تحرُّك أمس في الخليج يرسل إشارات مقلقة بأن إيران ربما اختارت طريقاً خطيراً من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لناقلة لنفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا في جبل طارق".

وأضاف هنت "كما قلت أمس، سيكون ردنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة غريس-1، لكننا سنضمن سلامة شحننا".

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية غريس-1 في جبل طارق في الرابع من يوليو/تموز للاشتباه في أنها تهرّب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق السبت قال مسؤول إيراني، إن الناقلة البريطانية Stena Impero اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها الجمعة، حسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وقالت إيران إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة إلى حين انتهاء التحقيق.

وقبل أسابيع احتجزت قوات البحرية البريطانية ناقلة إيرانية في جبل طارق "للاشتباه في تهريبها النفط إلى سوريا، بما ينتهك عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي".

وقالت إيران إنها سوف تردّ، وبعد أيام حاولت ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا في مضيق هرمز لكنها تراجعت بعد أن تدخلت سفينة تابعة للبحرية البريطانية.