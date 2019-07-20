قال مسؤول إيراني، السبت، إن الناقلة البريطانية Stena Impero اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها الجمعة، حسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وقالت إيران إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة إلى حين انتهاء التحقيق.

وقال مدير عامّ المواني والملاحة البحرية في مضيق هرمز في جنوب إيران، إن الناقلة "اصطدمت بقارب صيد إيراني، وعندما أرسل القارب نداء استغاثة تجاهلته السفينة البريطانية".

وأضاف "الناقلة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني، وسيبقى جميع أفراد الطاقم، وعددهم 23، على متنها حتى انتهاء التحقيق".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة، أنه وقف ناقلة بريطانية بناءً على طلب السلطات البحرية في مضيق هرمز، مؤكداً أن وحدة زوارق تتبع القوات البحرية التابعة له احتجزت ناقلة نفط بريطانية تحمل اسمStena Impero خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن تدرس ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا"، مشيرة إلى أن احتجاز السفينتين "غير مقبول".

وحسب الإعلام البريطاني، كانت السفينة متجهة إلى السعودية قبل أن يتحول مسارها فجأة صوب جزيرة قشم الإيرانية.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه على علم بالتقارير عن احتجاز قوات إيرانية لناقلة نفط بريطانية، وأكد أن أمريكا ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لمكافحة "السلوك الخبيث" لإيران.

وقبل أسابيع احتجزت قوات البحرية البريطانية ناقلة إيرانية في جبل طارق "للاشتباه في تهريبها النفط إلى سوريا، بما ينتهك عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي".

وقالت إيران إنها سوف تردّ، وبعد أيام حاولت ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا في مضيق هرمز لكنها تراجعت بعد أن تدخلت سفينة تابعة للبحرية البريطانية.