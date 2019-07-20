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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ومسؤول سابق في حلف الناتو يقول إن فرض عقوبات ضد تركيا سيكون خطأ جيوسياسيّاً كبيراً، وسابقة مروعة.

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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة، أنه وقف ناقلة بريطانية بناءً على طلب السلطات البحرية في مضيق هرمز، مؤكّداً أن وحدة زوارق تتبع القوات البحرية التابعة له احتجزت ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم Stena Impero خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية. [رويترز]

وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل، لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلةً ترفع علم بريطانيا حوّلَت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية، وعُقد في لندن اجتماع وزاري يضمّ الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز إيران ناقلة لها في مضيق هرمز، حسب الإعلام البريطاني. [TRT عربي]

وقال مصدر حكومي بريطاني "نُجرِي اتصالات على أعلى المستويات مع الإيرانيين للتأكُّد من دقة التقارير الواردة من الشرق الأوسط حول الناقلة المحتجزة"، وفق وكالة رويترز، وحسب الإعلام البريطاني، كانت السفينة متجهة إلى السعودية قبل أن يتحول مسارها فجأة صوب جزيرة قشم الإيرانية. [رويترز]

مسؤول سابق بالناتو: فرض عقوبات ضد تركيا سيكون خطأً كبيراً وسابقة مروعة

قال القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" جيمس ستافريديس، في مقال كتبه لوكالة بلومبيرغ، إن "خسارة تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف، وفرض عقوبات ضدها، سيكون خطأً جيوسياسيّاً كبيراً، وسابقة مروعة". [الأناضول]

وأظهر ستافريديس في المقال معارضته فكرة فرض عقوبات أمريكية على أنقرة على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400, وأضاف ستافريديس، وهو خبير وأميرال أمريكي سابق، أن "خطوة كهذه ستكون سابقة مروعة، بأن نرى بلداً استُبعد من خلال العقوبات". [TRT عربي]

وأضاف ستافريديس "لطالما كانت تركيا عضواً عملياتياً قيّماً للحلف، إذ تُعتبر القوات التركية التي كانت منضوية تحت قيادتي، قواتٍ محترفة بدرجة عالية، وهي جزء من جهودنا في أفغانستان وليبيا ودول البلقان، بالإضافة إلى جهود مكافحة القرصنة في البحار". [TRT عربي]