سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 يوليو/تموز 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 يوليو/تموز 2019
صورة أرشيفية لناقلة النفط البريطانية Stena Impero / Reuters
20 يوليو 2019

أهم الأحداث:

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ومسؤول سابق في حلف الناتو يقول إن فرض عقوبات ضد تركيا سيكون خطأ جيوسياسيّاً كبيراً، وسابقة مروعة.

شاهد!

استهداف لمطارات، واغتيالات، وتهديد للمناطق الحيوية.. تَعرَّف قصة الذخيرة المتسكعة!

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

    أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة، أنه وقف ناقلة بريطانية بناءً على طلب السلطات البحرية في مضيق هرمز، مؤكّداً أن وحدة زوارق تتبع القوات البحرية التابعة له احتجزت ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم Stena Impero خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية. [رويترز]

    وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل، لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلةً ترفع علم بريطانيا حوّلَت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية، وعُقد في لندن اجتماع وزاري يضمّ الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز إيران ناقلة لها في مضيق هرمز، حسب الإعلام البريطاني. [TRT عربي]

    وقال مصدر حكومي بريطاني "نُجرِي اتصالات على أعلى المستويات مع الإيرانيين للتأكُّد من دقة التقارير الواردة من الشرق الأوسط حول الناقلة المحتجزة"، وفق وكالة رويترز، وحسب الإعلام البريطاني، كانت السفينة متجهة إلى السعودية قبل أن يتحول مسارها فجأة صوب جزيرة قشم الإيرانية. [رويترز]

    مسؤول سابق بالناتو: فرض عقوبات ضد تركيا سيكون خطأً كبيراً وسابقة مروعة

      قال القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" جيمس ستافريديس، في مقال كتبه لوكالة بلومبيرغ، إن "خسارة تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف، وفرض عقوبات ضدها، سيكون خطأً جيوسياسيّاً كبيراً، وسابقة مروعة". [الأناضول]

      وأظهر ستافريديس في المقال معارضته فكرة فرض عقوبات أمريكية على أنقرة على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400, وأضاف ستافريديس، وهو خبير وأميرال أمريكي سابق، أن "خطوة كهذه ستكون سابقة مروعة، بأن نرى بلداً استُبعد من خلال العقوبات". [TRT عربي]

      وأضاف ستافريديس "لطالما كانت تركيا عضواً عملياتياً قيّماً للحلف، إذ تُعتبر القوات التركية التي كانت منضوية تحت قيادتي، قواتٍ محترفة بدرجة عالية، وهي جزء من جهودنا في أفغانستان وليبيا ودول البلقان، بالإضافة إلى جهود مكافحة القرصنة في البحار". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us